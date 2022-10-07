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Anasayfa / Asayiş / Tır Kazasında 4 kişi yaralandı

Tır Kazasında 4 kişi yaralandı

Tır Kazasında 4 kişi yaralandı
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Tır Kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya’da tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 44 BJ 587 plaka Ford marka minibüs ile Ş.A. yönetimindeki 44 ACE 768 plakalı Scania marka tırla çarpıştı. Kazada D.A., M.E.A., Y.M.A. ile S.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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