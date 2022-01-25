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Tipide mahsur kalan araçlar kurtarıldı

tipide mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan vatandaşlar, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kentteki etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı bazı köy yollarında kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen 11 araçta 23 vatandaş mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı ve görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede bazı araçlar şarampole düştü. Durumun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirilmesiyle ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Mahsur kalan araçlara zorlukla ulaşan ekipler, araçları bulunduğu yerden çıkardı.

İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen araçlar, güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı.

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