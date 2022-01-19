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Anasayfa / Asayiş / Tipide mahsur kalan 23 öğrenci kurtarıldı

Tipide mahsur kalan 23 öğrenci kurtarıldı

tipide mahsur kalan 23 öğrenci kurtarıldı
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Van’ın Çatak ilçesinde tipide mahsur kalan 23 öğrenci kurtarılarak öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Okul servisiyle eve giderken tipide mahsur kalan öğrenciler, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çatak ilçe yolunun Kızıltaş mevkiinde yoğun tipi ve kar yağışından dolayı taşımalı eğitim sistemiyle köylerine ulaşmaya çalışan öğrencilerin mahsur kaldığı belirtildi. Açıklamada, “Mahsur kalan 23 öğrencimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Van UMKE ekipleri ile İl Müdürümüz Ali İhsan Körpeş koordinasyonunda planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilerek öğrencilerimiz Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilmiştir” denildi.

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