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Anasayfa / Asayiş / Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı
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Erzurum’un Tekman ilçesinde gece etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı.

Tekman ilçesinde gece etkili olan tipi ve kar yağışı sırasında köylerine gitmek isteyen vatandaşlar, tipinin şiddetinin artmasıyla yolda mahsur kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Karla Mücadele ekiplerine bildirdi. Karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yoğun tipiye rağmen vatandaşları kurtaran ekipler, Tekman ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki köylerine ulaştırdı.

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