tipi yolları kapattı, araç geçişleri durduruldu

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Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas ve Kayseri-Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Malatya-Kayseri yolu ile Gürün-Sivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.
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