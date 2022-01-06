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Tilkiye eziyet eden 4 şahsa ceza yağdı

tilkiye eziyet eden 4 şahsa ceza yağdı
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Ardahan’da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet eden 4 şahsa, toplam 26 bin 764 lira para cezası kesilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, “An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir” denildi.

Açıklamada, hayvana kötü davranarak şiddet uygulayan şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı ifade edildi.

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