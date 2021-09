Ticaret Borsası’ndan Eğitime Destek

MUTLU SARIGÜL

Cumhuriyet İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı programında konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, her yıl eğitime bu gibi desteklerde bulunduklarını hatırlatarak, “Malatya Ticaret Borsası’nın kendi aktif işlerinin dışında sosyal sorumlulukları bulunduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu sorumlulukları da bir taraftan yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB), İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa bir yardım kampanyası düzenleyerek, Cumhuriyet İlkokulu’ndaki ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundular.

Her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Malatya Ticaret Borsası işbirliğiyle eğitim-öğretim yılı döneminde eğitim alanında ihtiyaç sahibi çocuk ve okullara kırtasiye yardımında bulunduklarını belirten MTB Başkanı Ramazan Özcan, bu yılda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte Malatya’da belirledikleri okullarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gönderdiği kırtasiye yardımını okullara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

“BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLULUK DUYUYORUM”

Eğitime desteği her yıl düzenli olarak yaptıklarını anımsatan Başkan Özcan, “Cumhuriyet İlköğretim Okulumuzun Okul Aile Birliği Başkanının bizimle yaptığı görüşme sonucunda biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğümüzle beraber buradaki 60 öğrencimize kırtasiye yardımını vermesi için bugün okul müdürümüze teslim edeceğiz. Malatya Ticaret Borsası’nın kendi aktif işlerinin dışında sosyal sorumlulukları bulunduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Bu şehre karşı ve bu şehrin çocuklarına karşı birtakım sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları da bir taraftan yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunların başında da her yıl düzenli olarak yaptığımız eğitime destek vermek amacıyla kırtasiye yardımı gerçekleştiriyoruz. Ben bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Elimizden geldiği kadar yüz yüze eğitim devam etmesi için de bu yardımlara devam edeceğiz. Geçen yıl eğitime destek kampanyamızı yüz yüze eğitim olmadığı için de öğrencilerimize tablet hediye etmiştik” şeklinde konuştu.

MTB Başkanı Özcan’a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür eden Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Yaltay ise, “Başkanımızın sürekli katkılarını görüyoruz. Desteklerinden dolayı ben kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“ÜLKE OLARAK ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Eğitime verilen destekten dolayı duygulandığını dile getiren Okul Aile Birliği Başkanı Nilgün Tekatlı da, “Bugün çok duyguluyum. Bütün çalışmalarda bir aradaydık ama eğitime verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Çünkü ülke olarak zor dönemden geçiyoruz. Ramazan Başkanımız eğitime verenler arasında sayılı kişilerden bir tanesi. Bu nedenle kendilerine ve emeği geçen hocalarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

