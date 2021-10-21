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Tıbbi sarf malzeme satın alınacak
Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi sarf malzeme satın alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Doku Tipleme Lab. Ünitesi İhtiyacı 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 16 Kasım olarak belirtildi.
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Mahkemeden Satılık Arsa
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