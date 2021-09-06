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Tıbbi sarf malzeme alınacak.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği Tıbbi sarf malzeme alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Teknik Servis Ünitesi İhtiyacı 3 Kalem Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 29 Eylül olarak açıklandı.
İlana ulaşmak için tıklayınız…
Mahkemeden Satılık Bahçe
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