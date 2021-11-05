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Tıbbi malzeme alınacak!
Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi malzeme alınacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Patoloji Ünitesi İçin 46 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 30 Kasım olarak belirtildi.
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Kırtasiye malzemesi alınacak!
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