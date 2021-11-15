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Anasayfa / Ekonomi / Tıbbi malzeme alınacak!

Tıbbi malzeme alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Malzeme Satın alacağını duyurdu.

tıbbi malzeme alınacak!
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Tıbbi malzeme alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Malzeme Satın alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Göğüs Cerrahi Servisi İçin 10 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ihalenin teklif açma tarihi 9 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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