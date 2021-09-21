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Anasayfa / Ekonomi / Tıbbi Demirbaş Malzeme Satın Alınacak!

Tıbbi Demirbaş Malzeme Satın Alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Demirbaş Malzeme Satın Alınacağını duyurdu.

tıbbi demirbaş malzeme satın alınacak!
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Tıbbi Demirbaş Malzeme Satın Alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Demirbaş Malzeme Satın Alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ünitesi 2 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 12 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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