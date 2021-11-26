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Anasayfa / Ekonomi / Tıbbi demirbaş malzeme alınacak!

Tıbbi demirbaş malzeme alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği Tıbbi demirbaş malzeme alınacağını duyurdu.

tıbbi demirbaş malzeme alınacak!
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Tıbbi demirbaş malzeme alınacak!

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği Tıbbi demirbaş malzeme alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üroloji Ünitesi İhtiyacı 6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 15 Aralık olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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