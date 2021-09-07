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Anasayfa / Ekonomi / Tıbbi Demirbaş Malzeme Alınacak

Tıbbi Demirbaş Malzeme Alınacak

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği tıbbi demirbaş malzeme alınacağını duyurdu.

tıbbi demirbaş malzeme alınacak
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Tıbbi Demirbaş Malzeme Alınacak

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği tıbbi demirbaş malzeme alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre ”Genel Cerrahi Ünitesi İhtiyacı 1 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 28 Eylül olarak belirtildi

Aksoğan Tur

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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