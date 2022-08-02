TGF’DEN BİK GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET

“SORUNLARIMIZI BİRLİKTE ÇÖZECEGİZ”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, beraberindeki heyet ile birlikte Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. 2 Saat süren ziyarette gerek TGF heyeti, gerekse BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç ziyaret sırasında Anadolu Basınının çözümü noktasında hep birlikte güç birliği sağlanmasının şart olduğu vurgulandı.

Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın yanı sıra Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel Başkan Yardımcıları Levent Altun ve Necmi Işıksal, Mali Sayman Derya Akbıyık, Yönetim kurulu üyeleri Sezai Matur ve İlker Ülker’den oluşan TGF heyetine ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Anadolu basınının sorunları için hep birlikte çalışacağız ve çözüm bulacağız. İletişim çok önemli. Yeni basın yasasının çıkmasıyla birçok husus daha belirgin olacak” dedi

KARACA; DENETİMLERİ DESTEKLİYORUZ

TGF Genel Başkanı Karaca, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’a başarı diledikten sonra, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimlere değinerek, “Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün planlı denetimlerin yanı sıra ani denetimlerini ve mevzuata aykırı davrandığı ortaya çıkan gazetelere ceza uygulamasını destekliyoruz. TGF olarak bu konuda daha önce de uyarılarda bulunmuştuk. Bu vesileyle, Basın İlan kurumu Genel Müdürlüğü’nün, denetimlerde mevzuata aykırı davrandıkları tespit edilen gazeteler hakkında sahiplerinin kim olduğuna bakılmaksızın detaylı inceleme yapılması ve sonuna kadar gidilmesi kararını yerinde buluyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Genel Başkan Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumu ile ilgili diğer talepleri de dile getirdi.

Basın İlan Kurumu’nun yeni Genel Müdürü Cavit Erkılınç da, Anadolu basınının sorunlarını dile getiren TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyete teşekkür ederek bu sorunları not aldı. Anadolu basınının önemine vurgu yapan Erkılınç, iki kurumun karşılıklı işbirliği ile sorunların çözüleceğine inandığını kaydetti.