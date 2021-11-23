TGF yönetimi KKTC Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etti

HÜSEYİN KOCAMAN

Genel Kurul Toplantısı için yavru vatan Kıbrıs’a giden Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Yönetim Kurulu üyeleri Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ettiler.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’ında katıldığı ziyarette önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve bağların geliştirilmesi için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş dönemlerinden beri her zaman çalışıyoruz. İletişim kanalları ve teknolojiden en iyi şekilde faydalanarak Türkiye ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi bizim için önem taşıyor. Kıbrıs Türk halkının güvenlik içerisinde yaşamasının yegane teminatı ise Türk askeridir” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, Türkiye’deki en büyük meslek örgütlerinden biri olan federasyon ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.