TGF: Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, Anadolu basınının Cumhuriyetin yılmaz bekçisi olduğunu vurgulayarak, “Bunun için dün olduğu gibi, bugün de yarın da var gücümüzle çalışacağız”dedi.

TGF Genel Başkan Yılmaz Karaca, TGF Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetin, bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı olduğunu vurguladı. Karaca, “Halkın kendi kendini idare rejimi olan cumhuriyetin bu topraklarda tesisini sağlayan irade; hür ve bağımsız yaşama arzusudur. Cumhuriyet ; Anadolu’nun her köşesi alev alev yanarken, asla ümitsizliğe kapılmayan bir başkomutanın yedi düvele meydan okuduğu bir destandır. Yokluklar içinde dahi olsa asla mücadeleyi bırakmayan büyük Türk Milleti’nin destanıdır. İnancın, azmin neleri başarabileceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşayabiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve cumhuriyetimize borçluyuz “dedi

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanı sürecinde, Anadolu basınının verdiği büyük mücadeleyi de hatırlatan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca , “Hepimiz biliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz. 98 yıl boyunca her zaman devletinin ve milletinin yanında olan Türk basını, sonsuza kadar Cumhuriyetimizin garantisi ve neferidir. Cumhuriyet rejimi ile biat kültüründen demokrasi kültürüne koşan halkımız, uygarlık yolunda en önemli adımı atmıştır. Tercihini demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, düşünce ve ifade özgürlüğünden yana kullanmıştır. Bu büyük mücadele, basın hürriyetinin ne denli önemli olduğunun da en büyük ispatıdır.

Ülkemizin en büyük ve en güçlü basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu mensupları olarak, Cumhuriyetimiz 100 yaşına koşarken, biz her zaman olduğu gibi gururla yanında olacağız. Anadolu’nun dört bir köşesinde var olma mücadelesi veren meslektaşlarımız başta olmak üzere, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bugünü bizlere armağan eden dünyanın en büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ile anıyoruz.”