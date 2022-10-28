TGF: Cumhuriyet güvencemizdir

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Cumhuriyetin 99. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Cumhuriyet’imizin ilelebet yaşaması için Anadolu Basını olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TGF Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın yaptığı yazılı açıklamada, “29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim’i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz. Türk halkının, vatan topraklarını düşmandan temizlediği kutsal mücadele sonrasında, Cumhuriyet ile yönetilmeyi tercih ederek, uygar toplumlar gibi demokrasiyi seçmesi, insan hak ve özgürlüklerinin destekçisi olması, biat kültürünü reddederek, ifade ve düşünce özgürlüğünün yanında yer alması, aynı zamanda basın hürriyetinin ne denli önemli olduğunun bilincinde olması, ülkemizin kaderini değiştiren tarihi bir karar olmuştur” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin 99. gurur yılının, bütün bu nedenlerle çok daha önemli ve çok daha anlamlı olduğunu kaydeden Karaca, şöyle devam etti. “Bizler, ülkemizin en büyük ve en güçlü basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu mensupları olarak, Cumhuriyetimizin hep yanında olduk ve bizim en büyük güvencemizdir. Cumhuriyet, günümüzde insan onuru ve haysiyetine yakışan en güzel, en anlamlı yönetim biçimidir. Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu günü bizlere armağan eden dünyanın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ile anıyoruz.”