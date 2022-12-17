TGF Başkanı Karaca’dan Tokat ziyareti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, teşkilat ziyaretleri kapsamında gittiği Tokat’ta 2 gün boyunca protokol ziyaretleri gerçekleştirdi ve buradaki gazetecilerle toplantı yaparak gazeteciliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Basın Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Bayrak ile birlikte Tokat Gazeteciler Cemiyeti’nin davetlisi olarak Tokat’a giden Genel Başkan Yılmaz Karaca, burada büyük bir ilgi ile karşılandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer, yönetim kurulu üyeleri ve Tokatlı gazetecilerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Yılmaz Karaca, “TGF olarak Anadolu basınının sorunlarını yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi teşkilat ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kırıkkale, Çorum’un ardından Tokat’ta meslektaşlarımızla sorunlarımızı değerlendiriyoruz, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiriyoruz, beklentilerini ve sorunlarını dinleyerek ilgili yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Asgari kadrolar da azaltılmalı

Genel Başkan Yılmaz Karaca, son dönemde basın sektöründeki gelişmeleri de değerlendirerek, “Yeni basın yasası meslektaşlarımızın gündemindeki en önemli konuların başında geliyor. Elbette hem iyi yönleri var hem de sıkıntılı yönleri. Biz endişe duyduğumuz hususları gerekli yerlerle paylaşıyoruz, bu eksikliklerin düzeltilmesiningerektiğini vurguluyoruz. Olumlu gelişmeler olduğunda da o gelişmeleri sağlayan kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Çünkü TGF olarak biz hiçbir siyasi angajmanın içerisinde değiliz, olmayacağız da. Sorunların çözümü için siyasetçilerle ve kurumlarla diyaloglarımız olacaktır ancak taraf olmak gibi bir durumumuz olamaz. Nasıl ki resmi ilan fiyatlarına yapılan yüzde 100 zam için teşekkür ettiysek, eksiklikleri de dile getiriyoruz. Örneğin ilçe ve orta vasıflı illerde faaliyet gösteren yerel gazetelerin önünde asgari kadro sıkıntısı var, bunun çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Gerek il ve gerekse İlçe gazetelerinin asgari kadrosu düşürülmesi kadrolarda gerçek gazetecilerin istihdamı sağlanmalıdır” diye konuştu.

Protokol ziyaretleri

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Cemal İncesoyluer ve Basın Vakfı Genel Başkan yardımcısı Oğuzhan Bayrak ile birlikte Tokat’ta bir dizi protokol ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nu ziyaret eden TGF heyeti, daha sonra ise İl Jandarma Komutanı Bahri Bostancı, Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere’yi ziyaret etti.

Genel Başkan Yılmaz Karaca ziyaretlerinde TGF’nin amacı ve çalışmaları hakkında protokol üyelerine bilgi verdi.

TGF heyeti ayrıca Tokatlı Gazeteci Hikmet Uluözlü’yü de ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.