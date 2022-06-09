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TFF’nin yol haritası TÜFAD’la paylaşıldı

TFF’nin yol haritası TÜFAD’la paylaşıldı
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TFF’nin yol haritası TÜFAD’la paylaşıldı

Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) yönetim kuruluna antrenör eğitim programları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

TÜFAD’ın genel merkez yönetim kurulu toplantısına, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin’i temsilen katılan FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or, TFF FGD antrenör eğitim programlarında yapılan yenilikleri anlattı. Or, ayrıca yeni dönemde açılacak programlar ile ilgili bilgi verdi.

Toplantıda UEFA’nın mevcut programları arasında yer alan ve TFF’nin de yakın gelecekte açmayı planladığı UEFA Kaleci A, UEFA Kaleci B ve UEFA C programlarının içerikleri ve başvuru ön koşulları hakkındaki yol haritasını da aktaran Dr. Erden Or, TFF ile TÜFAD’ın birlikte düzenledikleri gelişim seminerlerinin önemine değinirken, bu organizasyonların geliştirilmesine yönelik düşüncelerini  iletti.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Dr. Erden Or’a ve Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkürlerini sunarken, TFF ile TÜFAD arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, iki kurumun güçlerini birleştirmesiyle antrenör eğitiminin çok üst seviyelere geleceğini söyledi. (TFF)

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