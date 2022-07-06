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Anasayfa / Gündem / TFF’den sezon planlaması açıklaması

TFF’den sezon planlaması açıklaması

TFF’den sezon planlaması açıklaması
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TFF’den sezon planlaması açıklaması

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi.

Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

21 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e 13 Kasım’da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 – 24 – 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.

Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

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