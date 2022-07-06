17,2192$% 1.43
17,6968€% 1.28
20,6598£% 1.6
976,75%1,46
1.604,00%0,62
347782฿%1.98271
TFF’den sezon planlaması açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi.
Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
21 Kasım – 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e 13 Kasım’da ara verilecek. Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 – 24 – 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek.
Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
’Damla Projesi’ Malatya’da gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.