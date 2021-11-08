tff’de çalışkan dönemi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürlüğü görevine Işılay Çalışkan atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan oldu. TFF Malatya Bölge Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı. Geçen günlerde Fahrettin Eserdi’nin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından TFF Malatya Bölge Müdürlüğüne kurumda uzman olarak çalışan Işılay Çalışkan getirildi. Eski bölge müdürü Fahrettin Eserdi 2009 yılından buyana bu görevi yürütüyordu. Eserdi İstanbul’daki, Işılay Çalışkan da Malatya’daki görevine başladı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
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