TFF’de Büyükekşi dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık görevine Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi seçildi.

MURAT İPEKTEN

Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158’inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçildi. TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu’na 307 delegeden 219’u katıldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak seçildi. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in de aralarında bulunduğu Genel Kurul’a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF’nin yeni yönetiminde Alkın Kalkavan, Murat Aksu, Hamit Altıntop, Yusuf Günay, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can, İbrahim Burkay, Nüket Ezberci, İdil Sürer, Müslüm Özmen ve Yalçın Orhan isimleri yer aldı.