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TFF yeni MHK’yı duyurdu
HABER MERKEZİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor: BAŞKAN; Ferhat Gündoğdu, ÜYELER; Yunus Yıldırım , Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu. Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulu’nda Metin Tokat’ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı’nın yaptığı MHK, 21 Ekim’de istifa etmişti.
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