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TFF yayıncı kuruluşla el sıkıştı

TFF yayıncı kuruluşla el sıkıştı
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TFF yayıncı kuruluşla el sıkıştı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın hakları için 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi TFF ile Digiturk arasında imzalandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, anlaşmanın 2 milyar 250 milyon TL üzerinden yapıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu’ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli’lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar verdi.

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verdi.

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