TFF Başkanlığı için tek aday

MURAT İPEKTEN

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 16 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda yeni başkan belirlenecek. Adaylık başvurusu dün 17.00 itibariyle sona ererken, başkanlık için daha önce aday olduğunu duyuran ve görüşmeler yaparak, çeşitli ziyaretlerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi dışında resmi başvuru yapan olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da seçilecek. Nihat Özdemir’in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni başkanı 16 Haziran’da yapılacak kongrede belli olacak. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü yapılacak.