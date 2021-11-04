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Anasayfa / Gündem / TFF Antrenör eğitim program sürüyor

TFF Antrenör eğitim program sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen antrenör eğitim programları devam ediyor.

tff antrenör eğitim program sürüyor
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TFF Antrenör eğitim program sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen antrenör eğitim programları devam ediyor.

HABER MERKEZİ

30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında Erzurum’da 3 UEFA B Antrenör Eğitim Programı, 14 Ekim-26 Ekim tarihleri arasında ise Antalya’da 3 UEFA A Eğitim Programı’nın ilk aşamaları gerçekleştirildi. Eğitimlere toplam 144 aday antrenör katıldı.

Antrenör eğitim programlarında eğitimler “Gerçek Temelli”, “Akıcı Oyun İçinde” ve “Aday Antrenör Odaklı” olarak kurgulanan yeni model çerçevesinde gerçekleştirildi. Yeni dönemde başlayan uygulamayla teorik derslere ait sunumlar ile kaynak dokümanlar aday antrenörlere önceden iletilirken, verilen ödevler ile programa hazır gelmeleri sağlandı. Teknolojik açıdan yenilenen ve gelişen antrenör eğitim programlarında, hazırlanan animasyonlardan, çizim programları ile detaylandırılmış gerçek maç görüntülerinden yararlanıldı. Teorik derslerin büyük bir kısmı zoom üzerinden yapıldı. Saha çalışmalarında Drone’lar ile çekimler gerçekleştirilirken, aday antrenörler görev aldı ve piyonlar aracılığı ile konuları işledi. Süreç değerlendirme yönteminin uygulamaya konduğu yeni antrenör eğitim programlarında aday antrenörler saha içi ve saha dışında belirlenmiş pek çok kritere göre değerlendirmeye tabi tutuldu. Teorik dersler ile ilgili ayrıca test sınavı yapıldı.

 

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