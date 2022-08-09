TFF 1. Lig’de geri sayım

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig’de Göztepe, Altay, Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Altınordu, Sakaryaspor, Pendikspor, Keçiörengücü, Bodrumspor, Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü, Boluspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Samsunspor ve Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar, ligde 3 kez İzmir deplasmanına gidecek. İzmir’de Altay, Göztepe ve Altınordu takımlarıyla karşı karşıya gelecek olan Doğu Anadolu ekibi 3 kez de İstanbul deplasmanında sahne alacak.

İstanbul’da Eyüpspor, Tuzlaspor ve Pendikspor’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor, 2 kez Ankara deplasmanında sahne alacak. Doğu Anadolu ekibi Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ve Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Erzurum, Rize, Adana, Sakarya, Muğla, Balıkesir, Manisa, Bolu, Denizli ve Samsun deplasmanlarında birer kez sahne alacak.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında 12 Ağustos Cuma akşamı İzmir’de oynanacak Altay-Samsunspor maçıyla açılacak. Ligde 1. haftanın maç programı ise şöyle:

12 AĞUSTOS CUMA

21.00 Altay-Samsunspor (Alsancak Stadı)

13 AĞUSTOS CUMARTESİ

17.00 Manisa Futbol Kulübü-Boluspor (Mümin Özkasap Stadı)

19.15 Ç. Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi Stadı)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman Stadı)

21.45 Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp Stadı)

14 AĞUSTOS PAZAR

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Stat açıklanmadı)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

15 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana Stadı)

21.00 BB. Erzurumspor-Pendikspor FK (Kazım Karabekir Stadı)