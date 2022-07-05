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TFF 1. Lig fikstürü çekilecek
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi dün akşam yapılırken, TFF 1. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleşecek.
2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Yeni Malatyaspor’un 5 yıl aradan sonra yer alacağı 1. Lig fikstürü ise bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak. Spor toto 1. Lig’de bu yıl 60. sezon 19 takımla oynanacak. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig’de Göztepe, Altay, Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Altınordu, Sakaryaspor, Pendikspor, Keçiörengücü, Bodrumspor, Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü, Boluspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Samsunspor ve Tuzlaspor’a karşı mücadele edecek.
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