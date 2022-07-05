DOLAR

16,9576$% 0.72

EURO

17,3965% -0.88

STERLİN

20,2422£% -0.71

GRAM ALTIN

961,95%-1,60

ÇEYREK ALTIN

1.582,00%-0,86

BİTCOİN

333721฿%-0.11881

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AÇIK 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / TFF 1. Lig fikstürü çekilecek

TFF 1. Lig fikstürü çekilecek

TFF 1. Lig fikstürü çekilecek
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

TFF 1. Lig fikstürü çekilecek

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi dün akşam yapılırken, TFF 1. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleşecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Yeni Malatyaspor’un 5 yıl aradan sonra yer alacağı 1. Lig fikstürü ise bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak. Spor toto 1. Lig’de bu yıl 60. sezon 19 takımla oynanacak. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig’de Göztepe, Altay, Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Altınordu, Sakaryaspor, Pendikspor, Keçiörengücü, Bodrumspor, Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü, Boluspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Samsunspor ve Tuzlaspor’a karşı mücadele edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Küfürleşme meselesi silahlı kavgaya dönüştü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.