TFF 1. Lig fikstürü çekilecek

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi dün akşam yapılırken, TFF 1. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleşecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Yeni Malatyaspor’un 5 yıl aradan sonra yer alacağı 1. Lig fikstürü ise bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak. Spor toto 1. Lig’de bu yıl 60. sezon 19 takımla oynanacak. Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1.Lig’de Göztepe, Altay, Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Altınordu, Sakaryaspor, Pendikspor, Keçiörengücü, Bodrumspor, Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü, Boluspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Samsunspor ve Tuzlaspor’a karşı mücadele edecek.