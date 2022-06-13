TFF 1. Lig ekibi Adem’i istiyor

TFF 1. Lig’de yer alan Manisa Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini fesih ettikten sonra yaklaşık 4 aydır futboldan uzak kalan Adem Büyük’ü transfer listesine aldı.

MURAT İPEKTEN

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor’da sezon başında sözleşmesini uzatan ancak ligin ikinci yarısında bitime 3 ay kala sözleşmesini fesih ederek sarı kırmızılı kulüpten ayrılan Adem Büyük’ün futbolu bırakıp bırakmayacağı tartışılırken, TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü 35 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. Manisa ekibinin teknik direktörü Levent Eriş, Adem Büyük’e sözlü teklifte bulunduklarını açıkladı. Daha önce Adem Büyük ile çalıştığını belirten Eriş, sürecin devam ettiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor’dan sürpriz şekilde ayrılan Adem Büyük, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “”Futbolu bırakmadım. Bunun için daha çok erken. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Sanırım Malatya’dan ayrılınca futbolu da bıraktı gibi bir algı oluştu. Böyle bir şey yok. Daha erken” ifadelerini kullanmıştı.