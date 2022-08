“Tetteh’in gidişini araştıracağız”

Yeni yönetimden şeffaflık vurgusu!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, Benjamin Tetteh’in sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Hull City’e transferinin gerçekleşmesinin çelişkili olduğunu süreci araştıracaklarını söyledi. Görev süresi içinde şeffaf yönetim anlayışını benimseyeceklerini belirten Yaman, “Bütün çevrelere güven vermek istiyoruz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Başkan Ahmet Yaman, sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Göreve geldikleri günden itibaren kulüpte yapılan çalışmalara ilişki bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda, güncel borcun 400 milyon TL olduğunu açıklayan Yaman, sorunları adım adım çözerek ilerlediklerini söyledi.

Kulüp ikinci başkanı Erdal Gündüz ile birlikte kameralar karşısına geçen Ahmet Yaman, Yeni Malatyaspor Kulübünün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve gelirken, görevimizin sadece futbol kulübünün başına gelmek olmadığını bilmek bilinciyle geldik. Yapacağımız işin kolay olmayacağının farkındaydık. Yapmış olduğumuz değerlendirmelerle Malatyaspor Kulübünün içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını biliyorduk. Ancak kısa zaman içinde kulübümüzün durumunun çok daha vahim olduğunu gördük. Bu tablo bizim daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyordu. Bütün bu olumsuzluklarla beraber çok büyük iki avantajımızın olduğunu da gördük. Bunlardan birincisi ekip arkadaşlarımızın sahip oldukları inanç ve çalışma gayretiydi. İkincisi ise bütün camianın başarı özlemiydi. Ben ve ekibim ve yönetimim sorunların içinde kalmak için ya da sorumlularla kavga etmeye gelmedik. Çözüm odaklı hareket edeceğiz. Malatya ve Malatyaspor için ‘bende bir taş koymak istiyorum’ diyen paydaşlarla birlikte yürümek için çıktık yola.”

ŞEFFAFLIK VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Sarı kırmızılı kulübün içine düştüğü borç sarmalından kurtarılması için ‘Tek yürekle canı gönülden bende varım’ diyen herkese kapılarının açık olduğunu aktaran Ahmet Yaman, şeffaf yönetim anlayışını benimseyeceklerini sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kulübümüzü, dünya çapında başarılı, saygın istikrarlı ve altyapısı güçlü kulüp haline getirmek adına önce şeffaf yönetim anlayışını benimseyerek bütün çevrelere güven vermek istiyoruz. Bütün paydaşlarımızla uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz. Ancak bu göreve geldiğimiz günden buyana bütün çevrelerden, ilimiz yöneticilerinden, kulüp çalışanlarından, yönetim kurulumuzdan, oyuncularımızdan ve taraftarlarımızdan heyecan oluştuğunu görmek bana umut veriyor. Adım adım sorunları çözerek ilerliyoruz. Koyduğumuz hedefe şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Birlik olma zamanı. Sorumluluk alma zamanı. Bu bağlamda bize desteklerini esirgemeyen valimiz, belediye başkanımız, iş dünyası temsilcilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu desteklerinin devam etmesini diliyorum”

“BİRAZ DAHA SABIR BEKLİYORUZ”

Transfer tahtasının kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatan Yaman, güzel şeyler yapacaklarına inandıklarını ifade ederek taraftardan sabır göstermelerini istedi. Ahmet Yaman, “Şu an transfer tahtamız kapalı olduğu için öncelikle sözleşmesi biten futbolcuları teker teker çağırdık. Onların sözleşmelerini yeniledik. Kısmen paralarını ödedik. Hepsini şu an dönderdik gibi. Dicho gitti. Onunla alakalı çelişkili durumlar var. Gelir gelmez altyapıya ağırlık vermemiz gerektiğinden bahsettik. Tüm futbolcularımıza fırsat verilsin istedik. Yetenekli arkadaşlarımıza fırsat verilsin dedik. As kadroyla bu oyuncular ara ara antrenmana çıksınlar dedik. Bizler yeni olduğumuz için olayları yeni yeni elimize alıyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Çok daha güzel şeyler yapacağız biraz daha sabır bekliyoruz” diye konuştu.

“ELİMİZDE BELGE YOK!”

Toplantının devamında salonda bulunanların sorularını da yanıtlayan Ahmet Yaman, Benjamin Tetteh’in kulüpten bedelsiz şekilde Hull City’e gitmesine ilişkin yöneltilen soruya kulüp ikinci başkanı Erdal Gündüz ile birlikte açıklık getirmeye çalıştı. İkilinin arasında geçen konuşmada şu ifadeler kullanıldı:

Ahmet Yaman: Belediye başkanımız bir konsorsiyum kuralım dedi. Bizim göreve getirilmemiz 15 gün geciktirilince Tetteh gitmiş oldu. Burada çelişki var mı? Var. Bunları tabi araştıracağım. Bu sürece anlam veremedik. Belediye başkanımızın bilgisi dahilinde olduğunu zannetmiyorum.

Erdal Gündüz: Belediye başkanına aylardır, ‘biz şu kadar bütçeyle geliyoruz. Aday olacağız’ diyen kişiler, o gün belediye başkanını arıyorlar, diyorlar ki, ‘kongreyi yarın yapmayın. Biz gelelim, konsorsiyum oluşturalım. Tüm adaylarla ortak bir yönetim oluşturalım.

Ahmet Yaman: O teklifte bize gelince biz kabul etmedik. Yöneteceksek biz tek yöneteceğiz dedik. O da öyle askıda kaldı. Diğer haftalarda yeni kongreyle göreve geldik. O zamana kadar da Tetteh gitmiş oldu.

Erdal Gündüz: Tetteh’i geri dönderebilmek için menajerleriyle birebir Damir İbriç kaç kez görüştü. Ben görüştüm. Kabul etmediler. O süreçle alakalı sıkıntı var mı? Var ama elimizde belge yok. Adil beye Tetteh’in alacağı neyse ödeyelim dedik cevap vermedi dönüş yapmadı.