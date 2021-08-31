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Tetteh’den kötü haber

Yeni Malatyaspor’un başarılı hücum oyuncusu Benjamin Tetteh’in, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

tetteh’den kötü haber
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Tetteh’den kötü haber

Yeni Malatyaspor’un başarılı hücum oyuncusu Benjamin Tetteh’in, sol arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Tetteh, maçı tamamlayamamıştı. Doğu Anadolu kulübünden başarılı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Kulüp doktoru Cahit Günaydın’ın verdiği bilgilere göre, Tetteh’in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kulüp Doktoru Cahit Günaydın, açıklamasında, “Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir” dedi.

(İHA)

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