Tetteh pisi pisine gitmiş!

Yeni Malatyaspor’dan Başakşehir’e transfer olan Youssouf Ndayishimiye’nin bir sonraki satışından gelecek yüzde 20 payın Adil Gevrek’e ait şirketlere aktarılması şokunun yankıları sürerken, sezon başında Huly City’e bedelsiz giden Benjamin Tetteh’in alacağının ödenerek sarı kırmızılı kulüpten ayrılmaması halinde Süper Lig ekiplerin Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ve Konyaspor takımlarından birine bonservisiyle transfer olacağı ortaya çıktı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Adil Gevrek döneminde yapılan yolsuzlukları kamuoyuyla paylaşan sarı kırmızılı kulübün basın sözcüsü Ramazan Yeşilova, 240 bin avro alacağının alamadığı için serbest kalan Benjamin Tetteh’in gidişiyle alakalı yeni bilgiler verdi. Tetteh’in menajeriyle ve oyuncunun kendisiyle o dönemde bizzat görüştüklerini kaydeden Yeşilova, “Benjamin Tetteh’in 240 bin avro alacağının olduğu söylenmişti. Bizde içinde bulunduğumuz durum itibariyle Tetteh’le sadece bir sözleşme yapıp geçmişten kalan ödemesini yaptıktan sonra yeni sözleşme yapacağız dedik. Bu sözleşmede hatta bir imza parasının adı da geçti. Bunu da kabul ettik. Bu yapılacak sözleşmenin içerisinde bir ibare ekleyelim. Eğer biz 15 gün içinde Tetteh’in başka takıma transferini gerçekleştiremezsek, Tetteh bizden alacağını almış olarak boşa çıksın. Çünkü biz geldikten hemen sonra Tetteh’le ilgili başka takımlarla yaptığımız transfer görüşmeleri vardı. Bunun içinde Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ve Konyaspor vardı” dedi.

Tetteh’in 1.Lig’de oynamayı kabul etmediğini zaten bu ligin üzerinde bu oyuncu olduğunun altının çizen Ramazan Yeşilova, “Zaten satışa hazır oyuncuydu. Biz sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonra onun satışını yapabilecek pozisyona getirmiştik. Buradaki amacımız oradaki kazancı kulübümüzün elde edeceği menfaati ön planda tutup, oradan gelecek parayla içerde anlaşacağımız oyuncularla masaya oturarak takımı hazırlamamız gerekiyordu. Bunun ilgili Tetteh’in menajeri bizden bir gün süre istedi. Hatta biz Tetteh ile konuştuk. Ertesi gün Tetteh’in haberi İngiltere’den geldi. Meğerki Tetteh bizimle konuştuğunda zaten İngiltere’deymiş. Akabinde Hully City ile bir sözleşme imzaladı. Youssouf Ndayishimiye’den gelen para 350 bin avro. Tetteh’e olan borç 240 bin avro. Esnafa, futbolcuya, personele borcunuz var. İhtar ihtar üzerine geliyor. Ama bunların içerisinde en hızlı şekilde ödeme yaptığınız yer kendi şirketleriniz. Ne kadar iyi niyetli olabilirsiniz? Tetteh gibi bir oyuncunun ödemesi var. Keşke şunu deselerdi, ‘Arkadaşlar 240 bin avro ben Tetteh’e ödeme yaptım. Tetteh’in sağlama aldım. Tetteh Yeni Malatyaspor Kulübünün futbolcusudur. Ama siz benim 240 bin avromu verin’ deselerdi. Bu daha doğru olurdu” ifadelerini kullandı.

“KULÜP MÜDÜRÜNÜN HABERİ VARMIŞ”

Adil Gevrek yönetiminde yer alan bazı yöneticilerin Youssouf Ndayishimiye’nin satışının haberinden 4 ay sonra haberdar olduğunu aktaran Yeşilova, “Kendi yönetimindeki isimlerin bile bu olay bilgileri dahilinde değilmiş. Aynı şekilde kulüp müdürü Selçuk Günaydın’ın da bize söylediği şey şu; satışın yapıldığı dönemde Adil Gevrek’le konuştuğunu ifade etti. Ama içinde bulunduğumuz durumdan ötürü yetkisinin ve sınırının belli olduğunu çokta bir şey söyleyemeden kenara çekildiğini söyledi. Bu satıştan tabi ki kulüp müdürü Selçuk Günaydın’ın haberi var. Olması da çok normal. Bizde bu satıştan kamuoyunun haberinin olduğunu ön görüyorduk” diye konuştu.