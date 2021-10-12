Tetteh İlk Maçına Çıktı

Yeni Malatyaspor formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekerek Gana Milli Takımına davet edilen Benjamin Tetteh, kariyerindeki ilk milli maçına çıktı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2. Tur maçında Zimbabwe’yi konuk eden Gana Milli Takımı sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılırken, Jordon Ayew’in yerine oyuna sonradan dahil olan Tetteh 40 dakika süre aldı. G Grubu’nda 6 puanla ikinci sırada yer alan Gana bugün rövanş maçında bir kez daha Zimbabwe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada yine forma giymesi beklenen Tetteh’in Perşembe günü Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Öte yandan yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Benjamin Tetteh, Yeni Malatyaspor’a gelmekle doğru karar verdiğini belirterek, “Hedefim Yeni Malatyapor ile büyük başarılar elde etmek. Çünkü bana inandıklarını biliyorum. Beni yeniden transfer etmek için ne kadar efor sarf ettiklerinin farkındayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye’deki birkaç kulüpten teklif aldım. Buraya yeniden imza attığımda çok gururlu hissettim. İlk sezonumda bana çok iyi davrandılar ve bana çok saygı gösterdiler. Bence buraya gelmek doğru karar oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Galatasaray’ın da kendisine önceden teklifte bulunduğunu anımsatan Tetteh, “Ancak eski kulübüm onların teklifini geri çevirmişti. Türkiye’de futbol çok ilginç. Çünkü hangi takımı nasıl yeneceğini asla tahmin edemiyorsunuz. Çok ilginç bir lig. Herkes herkese karşı kazanabilir. Bana büyük bir takımın daha küçük bir takımı kolayca yenebileceğini söyleyemezsiniz” diye konuştu.

Gana’da kendisine en çok ilham veren oyuncuların Michael Essien ve Stephen Appiah olduğunu aktaran Tetteh, “Hedefim öncelikle Yeni Malatyaspor ile büyük başarılar elde etmek, sonrasında ileriye bakmak. Yakın zamanda Gana Milli Takımı’na çağrıldım. İnanılmaz bir his. Heyecanla bekliyordum umarım bu fırsatı güzel değerlendirebilirim” şeklinde konuştu.