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Anasayfa / Gündem / Tetteh için Hull City devrede

Tetteh için Hull City devrede

Tetteh için Hull City devrede
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Tetteh için Hull City devrede

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Yeni Malatyaspor’un Ganalı oyuncusu Benjamin Tetteh’i kadrosuna katmak için harekete geçti. Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu İngiliz kulübü Benjamin Tetteh için resmi temaslara başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de yer alacak olan sarı kırmızılılarda kulübe para finans kaynağı arayışları sürerken, gözler Benjamin Tetteh ile Mustafa Eskihellaç’ın satışına çevrildi. Hafta sonu yapılacak olan mali kongre öncesi 300 milyon TL’ye yaklaşan borcun azaltılmasını için yoğun mesai yapan yönetim iki oyuncunun satışına umut bağladı. Bu sezon geçirdiği sakatlıkları yüzünden ve ligin sonlarına doğru antrenman disiplinine uymadığından süre aldığı maçlarda performansında gözle görülür düşüş olduğu görülen Benjamin Tetteh sarı kırmızılı ekipten ayrılarak gideceği kulüpte yeni bir sayfa açmak istiyor. 6 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen golcü oyuncu için Hull City’nin yanı sıra Başakşehir ve Galatasaray’ın da devrede olduğu konuşuluyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tetteh, bu sezon 27 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.

 

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