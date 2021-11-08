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Tetteh 4 hafta yok!
Yeni Malatyaspor’un bu sezon gol yollarında en büyük kozu olan Benjamin Tetteh’in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Sarı kırmızılı takımın Süper Lig’in 12.haftasında Başakşehir’e 3-1 yenildiği karşılaşmanın 80.dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sağ ayak uyluk bölgesinden sakatlanarak yerini Walter Bwalya’ya bırakan Tetteh’in 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yaşadığı sakatlığın acısı yüzünden saha kenarındayken yüzünden okunan Ganalı oyuncu sağlık görevlileri eşliğinde bacağı sargılı bir şekilde sahayı terk etmişti. Maçtan sonra MR’ı çekilen 29 yaşındaki futbolcunun sağ ayak uyluk bölgesinde birinci derecede yırtık tespit edildiği öğrenilirken tedavisine başlandığı bildirildi.
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