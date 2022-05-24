TESELLİMİZ EFSANE VE ARGUVAN

Malatya futbolunun dip yaptığı bu sezonda Arguvan Belediyespor’un 3. Lig’e çıkması kısmen de olsa bizlere teselli, olmuştur. Grubunda kendilerinden daha fazla bütçesi olan takımlara rağmen sorunlarını dışarı yansıtmadan teknik ekip ve oyuncular gerçekten önemli iş başardılar.

Ve tüm Malatya halkının kalbine girerek camiayı mutlu ederek Yeni Malatyaspor ve Yeşilyurt Belediye takımlarının verdiği acıyı kısmen de olsa unutturmaya çalıştılar.

Ancak başta belediye başkanı olmak üzere kulüp başkanı ve yönetim kurulu hiçte kendilerine yakışmayan bir tavır sergileyerek teknik ekibe ve bazı oyunculara tepki vererek bir kısım oyuncuyu şampiyonluk kutlamasına dahi çağırmadılar.

Ne gariptir ki gurur duyulan bir yapı ve Malatya halkını mutlu eden bir hikayenin sonunda ne olduğu bilinmeyen ve kimler tarafından kulübün içine sızdırılan bir şahıs tarafından belediye başkanına kulüp teknik ekip ve oyuncukların yetersizliği rapor edilerek alınan karadan etkili olduğu söyleniyor.

Gerçekten yanlış ve yakış almayan bir yaklaşım. Evet takım şampiyon olmuş belediye başkanı doğal olarak siyasi olması vesilesi ile şampiyonluk kutlaması yapacak ve kendisinin de en doğal hakkı olarak düşünüyorum.

Ancak takımı şampiyon eden önemli oyuncuların davet edilmemesi benim gözümde kutlamalar gölge düşürmüştür.

Doğal olan kutlamanı hep beraber yaparsın ve sonrasında oluşturacağın yapıda istediğin teknik ekip ile anlaşırsın ve istediğin oyuncular ile anlaşabilirsin.

Şimdiden hatırlatırım. Yeşilyurt belediye takımının yaptığı hatalara düşmeyin öyle ithal ve takımın iç dokusunu bozan insanlarla yola çıkarsanız sonunun ve akıbetiniz Yeşilyurt ve Yeni Malatyaspor’dan farklı olmaz.

Gelelim Efsane Malatyaspor’a sevindirici ve bir o kadar guru verici bir gelişme var. Malatya İdmanyurdu Başkanı Teoman Mutlu’nun iki takımı birleştirmesi çabası ve Efsane Malatyaspor’u hak ettiği yere taşıma yönündeki açıklaması heyecan vermekte.

Temennim başarılır. Fakat bir hatırlatma yapmak isterim. Bu kadar yüklü bir külfetin altına girecek olan insanın kendi yapısını oluşturma hakkı var.

Yolunu kimsenin taş koymaması lazım.

Aksi olursa iyi niyet ile başlanılan düşünceler hayal olur. Şimdiden hatırlatırım.