TEŞEKKÜRLER VALİM

Yeni Malatyaspor’da futbolcu alacakları sorunuyla alakalı ilk olarak Busabah Gazetesinde yaklaşık bir ay önce bir haber çıkmıştı.

Eminim hatırlarsınız, bay haftasının hemen ardından Samsunspor maçı öncesinde kulüpteki 2 aylık maaş ve maç başı alacaklarını alamayan oyuncuların oynamak istemediklerinden bahsedilmişti.

Yaşanan bu hadisenin ardından fatura takım arkadaşlarının hakkını savunan Rahman Buğra’ya çıkmıştı.

Sarı kırmızılı takımın emektar oyuncularından olan Buğra kadro dışı kalmış ve Samsun’a götürülmemişti.

Demek ki her şerde bir hayır varmış…

Bu olaylar yaşanmadan önce ‘görmedim, duymadım ve bilmiyorum’ diyen şehrin dinamikleri kamuoyunun baskısıyla harekete geçti.

Vali Hulusi Şahin öncülüğünde toplantı üstüne toplantı yapıldı. Sağ olsun valimiz büyükşehir belediye başkanı ve merkez ilçe belediye başkanlarını bir araya getirdi.

Acil şekilde yapılması gereken ödemeler için finans kaynağı arayışlarına başlandı ve oyuncuların serbest kalmasının önüne geçildi.

Sezon sonuna kadar olan dönemi kapsan şekilde bir ödeme planı da hazırlandı.

Her ay sırayla yönetim, iş insanları, büyükşehir ve valilik kanalı aracılığıyla ödemeler yapılacak.

Bu anlamda başta Vali Hulusi Şahin olmak üzere, belediye başkanlarına ve Ahmet Yaman yönetimine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

BİRİLERİNİN KURSAĞINDA KALDI

Görev süresi boyunca iki kez denetimden geçen, bugüne kadar her fırsatta şeffaf bir şekilde kulübün tüm gelir giderini kamuoyuyla paylaşan Ahmet Yaman yönetimi, eski yönetimin bıraktığı olumsuz algı yüzünden maalesef yalnızlaştırıldı.

Baktılar ki yönetime sahip çıkan yok, birileri de ‘çamur at izi kalsın’ düşüncesiyle kulübü ele geçireceklerini zannetti.

Bugüne kadar Yeni Malatyaspor’la uzaktan yakından alakası olmayan kişiler, birilerinin piyonu oldu ve ‘denetleme raporu’ ile gündem belirlemeye kalktılar.

Neyse ki hain düşünceli zerzevatların hain planı Ahmet Yaman ve yöneticilerin yayınladıkları dekontlar ile kursaklarında kaldı.

Yönetim ne diyor? Gayet masumca ‘biz futboldan anlamıyorduk, bir anda kendimizi bu işin içinde bulduk’.

Yahu koskoca adamlar, şirket sahipleri, yıllardır ticaretle uğraşan insanlar düşmüşler bir yola, doğru düzgün kendilerini de ifade edemiyorlar, birileri kaç para harcadıklarını, nereye ne verdiklerinin peşine düşmüş.

İnsanın ahlakını bozan para değil, ruhundaki para hırsıdır.

İşte bazılarının ne parası var ne de ahlakı! Onları bozan şey ruhlarındaki hırs…

Onların gururlarıyla oynamak istemiyorum.

Yeni Malatyaspor’daki krizin şimdilik son bulması güzel. İnşallah Yılmaz hoca şehirde kaybolan heyecanı geri getirir.

Bu takımın ligde kalması, sezonu şampiyon tamamlamak anlamına gelir.

Tabi bunlar, sadece suni başarı unutulmama lazım.

Yaşanan her güzel hadise kulüpteki sorunları gelecek sezona erteleyecek, sorunları ortadan kaldırmayacaktır.

Transfer tahtasının acilen açılması, kulübün borç yükünün hafifletilmesi için CAS’taki dosyaların çözüme kavuşturulması lazım.