TEŞEKKÜRLER MALATYA!

Malatya’da amatör takımlar zor durumda başta büyükşehir olmak üzere ilçe belediye başkanları amatör takımlar için bu sezon için malzeme, araç tahsisi konusunda yardım etmedikleri takdirde bu sezon ve önümüzdeki dönemde birçok amatör kulüp faaliyetlerini durduracak.

Amatör kulüplerin kapanmaması için halkın size verdiği vergileri sporculara verin.

Geçen hafta Malatyamızı BAL Ligi’nde temsil eden, Akçadağspor’un maddi imkansızlıklar neticesinde ligden çekilmesi Malatyalıları çok üzdü. Bu konuyla ilgili olarak birçok sevgili spor yazarı arkadaşım ve spor yorumcular bu konuya büyük destek verdiler,

Ben de buradan soruyorum, iki Cumhurbaşkanı, siyasetçi, sanatçı, bilim adamı yetiştiren Büyükşehir olan, Malatya’mızın bir takımının ligden çekilmesi ne kadar manidar bunun kararını siz verin…

Geçtiğimiz günlerde değerli bir yazar arkadaşın bir yazısını okudum. Belediyelerle ilgili güzel bir yazı yazmış.

Sizce İdeal Belediye Başkanı Nasıl Olmalı?

Belediye başkanı bir kentin şehri emindir.

Eskilerde başkan seçildiğinde kentin anahtarı şehri emin olarak belediye başkanlarına teslim edilirmiş.

Günümüzde artık belediye başkanına şehrin patronu deniliyor.

Belediye başkanı; bir yerleşim yerinde kamusal hizmetlerden sorumlu, seçilmiş en başta gelen kişidir.

Başkanın bu özelliğini yetkilerine ve işlevlerine baktığımız zaman görebiliriz.

Bu yüzden bu makamı dolduracak kişi de diğer toplum fertlerine göre daha farklı özelliklerin olması gereklidir.

Eğer bu niteliklere başkan uyuyorsa bir lider olabilecek ve faaliyetlerine hızla devam edebilecektir.

Öncelikle başkan liderlik vasıflarına sahip olmalıdır.

Halkın içinde kalmaya öncelik vermeli, söz ve davranışları ile

Sadece kendini seçenleri değil bütün toplumu temsil ettiğinin bilincinde olmalı ve buna göre de hizmetleri yürütmelidir.

Evet yorum siz değerli okuyucularımızın…

Ayrıca sevgili Mehmet Şahin kardeşim son gelişmeleri birde bende dinleyin.

Malatya, büyükşehir belediyesi olalı yaklaşık sekizinci yılına girdi. Merkez iki ilçesi bulunmaktadır.

10 tanede ilçe belediyesi bulunan bir büyükşehir.

Akçadağ ilçe belediye ve Akçadağspor ligden çekildi. “Artık bizden buraya kadar” denildi.

İlçenin yeni stadı var takım ligden çekildi.

Stadı var tesisi yok.

Stadı seyirci var maça gidecek otobüsü yok.

Stadı var forma eşofman, krampon yok.

Kısaca malzemesi yok.

Yok diyoruz ya antrenmandan sonra duş yapacak yeri yok.

Yokluklar ile mücadele işte buraya kadar.

Peki sadece bu olgu bir tek bizde mi böyle?

Komşu illere bakınca durum bir tek bize mahsus olduğunu net görünüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kendi takımlarını (Kahramanmaraş İstiklalspor) belediyenin resmi plaka ile ulaşım sağlanıyor.

Bizde destek sözü veriliyor sadece resim çektiriyor.

Evet Akçadağspor Malatya Büyükşehir Belediyesi malzeme yardımında sadece söz veriliyor.

Sadece resimler çekiliyor.

Ve merkez ilçe Yeşilyurt, Battalgazi Belediyesi ikamet eden binlerce Akçadağlı yaşıyor.

Yoksa bu ilçenin vatandaşlarını yok mu sayıyorlar.

Teşekkürler Malatya Büyükşehir belediyesi destek vermediğiniz için.

Teşekkürler Yeşilyurt belediyesi sosyal tesis imkanını vermediğiniz için.

Teşekkürler Battalgazi belediyesi sosyal tesis ve destek vermediğini için.

Teşekkürler Akçadağ belediyesi destek olmadığınız için.

Sizler Akçadağspor’u yok hükmünde gördüğünüz için teşekkürler.

Bizde sizi yok hükmünde görüyoruz ilk seçimde.

Ve ligde çekildiğinin ilk maçı serenomi ve maçtan hükmen yenik olduğu bu resim var ya sizlerinde siyasette rafa kaldırma resmidir.

Şimdi anlıyorum futbol bu şehirde niçin bittiğini.

Yerel yönetim de iyi yönetilmediğimiz için.

Yeni Malatyaspor hali ortada.

Bölgesel amatör de ligde çekiliyor.

Amatör de keza malzeme destek yüzünde lige katılmıyor.

Yapacak bir şey yok.

Bir sonraki seçimde liyakat ehli yerel yöneticiler seçtiğimizde futbol olarak bizde varız deriz.

Çok değil iki yıl kaldı.