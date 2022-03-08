DOLAR

14,5005$% 0.85

EURO

15,8244% 1.03

STERLİN

19,0707£% 0.95

GRAM ALTIN

935,92%1,46

ÇEYREK ALTIN

1.522,00%0,72

BİTCOİN

564770฿%2.95545

İkindi Vakti a 15:57
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi’ndeki firmada kaynak ustası olarak çalışan 28 yaşındaki A.C dengesini kaybederek çalıştığı iskeleden denize düştü. İşçinin cansız bedenine deniz polisi ulaştı.

A.C’nin cansız bedeni sonrasında Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.