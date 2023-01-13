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Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı!

Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı!
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Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı!

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı!

Kaza, 15.15 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi.

AW803307 04Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Ş. yönetimindeki 44 PC 150 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken; ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı!
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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