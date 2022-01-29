DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

514700฿%4.1324

Akşam Vakti a 17:52
Malatya PARÇALI BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı

Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP Diyarbakır İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alındı

teröristlere saygı duruşunda bulunan dbp diyarbakır i̇l başkanı seval gülmez gözaltına alındı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gülmez emniyete götürülürken, Cumhuriyet Başsavcılığının HDP’li 4 vekil ile HDP il başkanı hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun terörist başı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince 26 Ocak 2022 tarihinde sabah saatlerinde DBP il binasına operasyon düzenlenmiş il binasında arama yapılmıştı.

DBP’li başkan gözaltında

Korona virüse yakalandığı için evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah polisler tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşunda bulundukları, fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.