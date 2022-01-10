teröre karşı renklerle birleştiler

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Mersin Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması olan ’Teröre Karşı Renklerle Birleşmek Projesi kapsamında alışveriş merkezlerinde resim sergisi açıldı.
Proje kapsamında il genelinden 8 lise ile 1 ortaokuldan 124 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla, terörle mücadelede halkın desteğini kazanmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ’terör ve terörizm’ konulu resim çalışması yapıldı.
Hazırlanan 114 çalışma Mersin merkezde bulunan 3 büyük alışveriş merkezinde sergilendi.
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