DOLAR

13,4816$%-0.05

EURO

15,2485%-0.06

STERLİN

18,3187£%0

GRAM ALTIN

782,10%0,95

ÇEYREK ALTIN

1.271,00%0,86

BİTCOİN

505555฿%-2.51015

İmsak Vakti a 06:02
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütünün gençlik yapılanması YPS’ye yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında Cizre ve İdil ilçelerinde sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yunanistan’da yaşlı çiftin evinde 587 parça tarihi eser bulundu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.