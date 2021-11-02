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Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
Malatya’da terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yaptığı belirlenen şüpheli, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Akçadağ ilçesinde şüpheli şahsın evine jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 289 adet tabanca mermisi ve 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirilirken şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.
(İHA)
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