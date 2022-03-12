DOLAR

14,7786$% -0.6

EURO

16,1808% -1.26

STERLİN

19,3324£% -1.23

GRAM ALTIN

941,84%-1,04

ÇEYREK ALTIN

1.530,00%-1,27

BİTCOİN

577608฿%-0.2144

Akşam Vakti a 18:35
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

terör örgütü pkk’ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılardan 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ederek 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa muhalefet eden F.B. ve H.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Rize’de itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.