DOLAR

12,4902$%3.08

EURO

14,1202%4.02

STERLİN

16,6855£%3.24

GRAM ALTIN

712,56%3,27

ÇEYREK ALTIN

11.464,11%3,26

BİTCOİN

696428฿%2.51648

İmsak Vakti a 05:46
Malatya AÇIK 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor / Terim locadan takip etti

Terim locadan takip etti

Yeni Malatyaspor’un evinde Galatasaray’ı ağırladığı maçı teknik direktör Fatih Terim locadan izledi.

terim locadan takip etti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Cezası nedeniyle takımının başında sahada yer alamayan Fatih Terim, mücadeleyi Arda Turan’la birlikte locadan takip etti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında iki ayrı maddeden toplam 6 maç ve 29 bin 500 TL ceza almıştı. Yeni Malatyaspor karşılaşması için sarı kırmızılı kafile ile birlikte Malatya gelen Terim kendisine ayrılan locadan maçı takip etti. Malatya Stadyumu tribünlerinde kendisini gören taraftarların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Terim Yeni Malatyaspor taraftarlarının fotoğraf ve video çekinme isteğini geri çevirmedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yeşilyurt Ordu’dan eli boş döndü!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.