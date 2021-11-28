terim locadan takip etti

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Cezası nedeniyle takımının başında sahada yer alamayan Fatih Terim, mücadeleyi Arda Turan’la birlikte locadan takip etti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında iki ayrı maddeden toplam 6 maç ve 29 bin 500 TL ceza almıştı. Yeni Malatyaspor karşılaşması için sarı kırmızılı kafile ile birlikte Malatya gelen Terim kendisine ayrılan locadan maçı takip etti. Malatya Stadyumu tribünlerinde kendisini gören taraftarların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Terim Yeni Malatyaspor taraftarlarının fotoğraf ve video çekinme isteğini geri çevirmedi.