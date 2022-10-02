Tepeli’den Malatya’ya önemli çağrı

HÜSEYİN KOCAMAN

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli EXPO 2028’ni Malatya’da düzenlenecek olmasıyla ilgili Malatya’ya çağrı yaptı.

Tepeli “Avrupa’da futbol kadar popüler Rugby diye bir spor var. Devre aralarında bu adamlar kuru kayısı yiyor. Sponsor olur başka şekilde olur ama bunun düşünülmesi lazım” dedi.

Tepeli, “Fakat bir şey söylemek isterim. Avrupa’da futbol kadar popüler Rugby diye bir spor var. Amerikan futbolu değil. Bu çok güç gerektiren bir spor. Devre aralarında bu adamlar kuru kayısı yiyor. Kayısının Malatya’dan geldiği belli. Ama bir markayla Malatya’nın o masada görünmesi lazım. Sponsor olur başka şekilde olur ama bunun düşünülmesi lazım” önerisinde bulundu.