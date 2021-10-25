tenis turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Altıkulaç Tenis Kulübü tarafından 1. Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenlendi. Şeker Fabrikası yanında bulunan İntercourt Tenis Akademisi’nde oynanan müsabakalara her yaş gurubundan 40 erkek 15 bayan sporcu katıldı. Düzenlenen turnuvada müsabakaların ardından dereceye giren sporculara çeşitli miktarlarda para ödülü ve plaket takdim edildi. Çekişmeli geçen maçlarda erkeklerde 1.Ali Argan, 2.Egehan Deniz, 3. Hakan Közyalı kadınlarda ise 1.Yeter Şeyda Aydın, 2. Serap Deniz, 3.Seray Özköse oldu.

Gerçekleşen ödül töreninde organizasyonla ilgili bilgi veren Altıkulaç Tenis Kulübü kurucularından Mustafa Altıkulaç, “Busene ilkini düzenlediğimiz Cumhuriyet Kupası’na 55 dolayında bay ve bayan sporcu katıldı. İlk olmasına rağmen turnuvaya beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleşti. Cumhuriyet Turnuvasını geleneksel hale getirmek istiyoruz. Malatya’da tenis sporuna olan ilgi giderek artmakta. Bizde bu ölçüde iyi sporcular yetiştirmek, veteranlarda turnuvalara katılmak ve profesyonel turnuvalar düzenlemek istiyoruz. İnşallah bu tür organizasyonların devamını getireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ