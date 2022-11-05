TEMSİLCİLERİMİZE BAŞARILAR

Yeni Malatyaspor bugün sahasında Gençlerbirliği ile kritik bir doksan dakikaya çıkacak. Ligde son haftalarda umut veren futbol oynayan sarı kırmızılı temsilcimizin sezonun iç sahadaki ilk galibiyetini bugün alacağına inanıyorum.

Geçtiğimiz hafta Altınordu karşısında 3-0 gibi net skorla sürpriz bir galibiyete imza atan kaplanların ligin ilerleyen haftalarında sıkıntı yaşamamak için galibiyet serisi yakalaması gerekiyor.

Kadro derinliği anlamında şuan için sıkıntı yaşamayan Yeni Malatyaspor’umuzun bu haftalarda toplayacağı puanlar ligin devre arasına rahat girmesini de sağlayacaktır. Takımımıza Gençlerbirliği maçında başarılar diliyorum.

Bölgesel Amatör Lig’de beklenen oldu ve iki kez sahaya çıkmayan Akçadağspor ligden küme düşürüldü. Bu hadise Malatya futboluna kara leke olarak sürüldü.

Bir milyona yaklaşan nüfusuyla iki merkez ilçesi bulunan ve özellikle futbolda bölgenin lokomotifi konumunda yer alan Malatya’nın bir ilçe takımına sahip çıkmaması ne kadar geriye gittiğimizi gözler önüne koyuyor.

Ne diyelim, sahipsiz Malatya…

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta bu hafta altıncı maçlar oynanacak. Haftanın açılış maçında Arapgirspor bugün sahasında Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor’u konuk edecek. Müsabaka Arapgir ilçe Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak.

Gruptaki diğer temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor ise deplasmanda yarın Fırat Üniversitesispor ile karşılaşacak. Ligde şampiyonluğu hedefleyen Yeşilyurt Belediyespor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Yeşil beyazlıların Elazığ’da alacağı puan ya da puanlar zirve yarışındaki gidişatı yakından ilgilendirecek.

Diğer bir Malatya ekibi Malatya İdmanyurdu da yarın deplasmanda Viranşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Sezonun ilk puanını geçen hafta Adıyamanspor ile oynaması gereken maçta rakibinin sahaya çıkmaması üzerine alan Malatya İdmanyurdu, Şanlıurfa’da yeni bir başlangıca imza atmak istiyor.

Bütün takımlarımıza bu hafta oynayacakları karşılaşmalarda başarılar diliyorum.